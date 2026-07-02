Kuşadası'nda İrtikap Skandalı: 3 Kişi Tutuklandı

Aydın'da irtikap suçlamasıyla gözaltına alınan Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hüsnü Öten'in de aralarında bulunduğu 3 zanlı tutuklandı.

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde kredi başvurusunda bulunan vatandaşlardan, "ekspertiz raporu ücreti" ve "bağış" adı altında kayıt dışı para istendiği tespit edilmesi üzerine irtikap suçlamasıyla 30 Haziran'da gözaltına alınan Kooperatif Başkanı Hüsnü Öten, eski kooperatif müdürü S.V. ile eski sekreter M.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde kredi başvurusunda bulunan vatandaşlardan, "ekspertiz raporu ücreti" ve "bağış" adı altında kayıt dışı para istendiği tespit edilmişti.

Jandarma, Kooperatif Başkanı Hüsnü Öten, eski kooperatif müdürü S.V. ile eski sekreter M.A'yı irtikap suçlamasıyla 30 Haziran'da gözaltına almıştı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), raporunda şüphelilerin hesaplarında 11 milyon 482 bin liralık hareketlilik olduğu tespit edilmişti.