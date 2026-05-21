Kuşadası Davutlar Kedi Kısırlaştırma Merkezi'nde Can Dostlara Ücretsiz Hizmet
21.05.2026 16:33  Güncelleme: 17:46
Kuşadası Belediyesi bünyesindeki Davutlar Kedi Kısırlaştırma Merkezi'nde bugüne kadar bin 160 kısırlaştırma ve bin 327 yatarak tedavi işlemi gerçekleştirildi. Merkez, sokak hayvanlarının sağlıklı yaşam koşullarına kavuşması için ücretsiz hizmet veriyor.

Kuşadası Belediyesi, sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalarını Davutlar Kedi Kısırlaştırma Merkezi aracılığıyla sürdürüyor. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren merkezde, sokak hayvanlarının sağlıklı ve güvenli yaşam koşullarına kavuşması amacıyla ücretsiz hizmet veriliyor.

BİN 160 KISIRLAŞTIRMA İŞLEMİ

Merkezde özellikle sokak hayvanı popülasyonunun kontrol altına alınmasına yönelik kısırlaştırma çalışmaları yürütülürken, yaralı, hasta veya yardıma ihtiyaç duyan hayvanlara da ilk müdahale yapılıyor. Gerektiğinde yaban hayvanlarına da destek sağlayan ekipler, tedavi süreçlerinin ardından ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışıyor. Merkezde bugüne kadar toplam bin 160 kısırlaştırma, bin 327 yatarak tedavi işlemi gerçekleştirildi. Modern ekipmanlar ve uzman veteriner hekim kadrosuyla hizmet veren merkez, hayvan sevgisi ve farkındalık oluşmasına da katkı sağlıyor.

Belediye yetkilileri, kent genelinde yardıma ihtiyaç duyan sahipsiz hayvanların 444 71 14 numaralı Güvercin Masa hattına bildirilebileceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

