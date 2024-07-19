Kuşadası'nda Kemerönü Mevkii'nin korunması için değerlendirme toplantısı düzenlendi

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(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kemerönü Mevkii'nin koruma altına alınması ve ağaçlandırılması için düzenlenen değerlendirme toplantısında Kuşadası Kent Konseyi üyeleri ve STK temsilcileri ile bir araya geldi.

Kuşadası'nda halk arasında İçmetepe olarak bilinen 240 dönüm genişliğindeki Kemerönü Mevkii alanın koruma altına alınması için yürütülen çalışmalar kapsamında, değerlendirme toplantısı düzenlendi. Kuşadası Kent Konseyi Merkezi'ndeki toplantıya Belediye Başkanı Ömer Günel, Konsey Başkanı Mustafa Ünver ve üyeleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantıda, Kemerönü Mevkii'ndeki doğal alanın korunmasına ilişkin tüm bileşenlerin fikir ve talep birliğinde olunduğunun altı çizildi. STK'lar tarafından ilgili kamu kurumlarına sunulan ağaçlandırma projesine de Başkan Ömer Günel'den destek geldi.

Değerlendirme toplantısında konuşan Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kentimizin tüm doğal alanlarında olduğu gibi bu alan için de koruma ve geliştirme çalışmalarımız devam edecek. Sivil toplum kuruluşlarımız ile en kısa zamanda bir heyet oluşturup, çalışmalarımızı hızlandıracağız. Biz de aynı talepte bulunarak ağaçlandırma işleminde destek oluruz" dedi.