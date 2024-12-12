Kuşadası'nda Kesedağı Mesire Alanı Kuruluyor

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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, Kesedağı'nı mesire alanı olarak düzenleyerek halkın kullanımına sunmak için harekete geçti. Yapımına kısa süre sonra başlanacak mesire alanının, ilçenin yeni cazibe merkezi olması hedefleniyor.

Kuşadası Belediyesi, Kesedağı olarak bilinen bölgede mesire alanı yapmak için kolları sıvadı. Kesedağı'ndaki yaklaşık 51 bin metrekarelik alandaki düzenleme çalışmaları yakında başlayacak.

Kesedağı'ndaki mesire alanında ARYA A.Ş.'nin işleteceği kafeterya, restoran, tüplü mangal yerleri, büfe ve Halk AdaMarket gibi üniteler olacak. Yürüyüş yolları ve spor aletlerinin de yer alacağı mesire alanında; otopark ve çocuklar için oyun grupları da bulunacak. Zemini özel taşlarla kaplanacak Kesedağı mesire alanının 14 bin metrekaresi yeşil alandan oluşacak. Mesire alanında ziyaretçilerin manzaranın tadını çıkarması için seyir terasları da yapılacak.

"Mesire alanlarının sayısı her geçen gün artacak"

Başkan Ömer Günel, kentte mesire alanlarının sayısını her geçen gün artıracaklarını belirterek, "Sevgi Plajı'ndaki mesire alanın yapımını tamamladık. Yaşadığımız ekonomik krizin getirdiği zorlukların farkındayız. Bu nedenle hemşehrilerimize olabildiğince kendi imkanlarıyla zaman geçirecekleri yeni yaşam alanları oluşturmaya çalışıyoruz. Kesedağı, Kuşadası'nın zirve noktalarından biri ve aynı zamanda simgesi. Kesedağı Mesire alanı ile hemşehrilerimize nefes alabilecekleri yeni bir yaşam alanı hazırlamış olacağız.Tüm mesire alanlarımız çok güzel olacak" dedi.