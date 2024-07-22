Kuşadası Plajlarında Ücretsiz Şezlong ve Şemsiye Kuralına Uymayan İşletmelere Cezai İşlem - Son Dakika
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Kuşadası Plajlarında Ücretsiz Şezlong ve Şemsiye Kuralına Uymayan İşletmelere Cezai İşlem

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, plajlarda uygulanan ücretsiz şezlong ve şemsiye kuralına uymayan işletmelere göz açtırmıyor. Ekipler tarafından düzenli aralıklarla yapılan denetimlerde halka şezlong ve şemsiye satışı yapan işletmelere cezai işlem uygulanıyor.

22.07.2024 09:33
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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, plajlarda uygulanan ücretsiz şezlong ve şemsiye kuralına uymayan işletmelere göz açtırmıyor. Ekipler tarafından düzenli aralıklarla yapılan denetimlerde halka şezlong ve şemsiye satışı yapan işletmelere cezai işlem uygulanıyor.

Kuşadası Kaymakamlığı ve Kuşadası Belediyesi arasında 20 Mayıs'ta imzalanan protokol sonrası, Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından ilçe sınırları içinde bulunan 401 bin 499 metrekarelik alandaki plajlarda, şezlong ve şemsiyeler halka ücretsiz kullanıma sunuldu. Protokolün ardından plajlarda halka ücretli şezlong ve şemsiye satışı yapan işletmeleri tespit edip vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için zabıta ekipleri, belirli aralıklarda denetimler gerçekleştiriyor. Son olarak 21 Temmuz'da Karaova Mahallesi sahilinde ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında, bir işletmenin halka şezlong ve şemsiye satışı yaptığı tespit edildi. İşletme sahibine ceza uygulandı. Aynı zamanda kullanımda olmayan şezlonglar ekipler tarafından toplandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası Plajlarında Ücretsiz Şezlong ve Şemsiye Kuralına Uymayan İşletmelere Cezai İşlem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası Plajlarında Ücretsiz Şezlong ve Şemsiye Kuralına Uymayan İşletmelere Cezai İşlem - Son Dakika
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