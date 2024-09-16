Kuşadası, Sinaia Forever Festivali'nde Kardeş Şehir İlişkilerini Güçlendirdi

Güncel

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, kentin kardeş şehirlerinden olan Sinaia'da, 13-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 'Sinaia Forever Festivali'ne katıldı.

Romanya'nın Sinaia kentinde düzenlenen festivale, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i temsilen Belediye Meclis Üyeleri Tahsin Demirtaş, Nilüfer Tektaş Cevahir, Kuşadası Belediyesi Yazı işleri Müdürü Vildan Akol ve Proje Yöneticisi Burcu Kanbal katıldı. Sinaia'da sıcak bir şekilde karşılanan heyet, iki gün boyunca kardeş şehir ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi için yetkililerle fikir alışverişinde bulundu. Her iki kent arasında farklı alanlarda iş birlikleri yapılması için atılacak adımların da ele alındığı festivalde ayrıca gelecek yıllarda yaşama geçirilmesi planlanan projeler görüşüldü.