Kuşadası Sokak Festivali Coşkuyla Başladı - Son Dakika
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Kuşadası Sokak Festivali Coşkuyla Başladı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen üçüncü uluslararası Kuşadası Sokak Festivali, renkli bir kortej yürüyüşü ile başladı. Festival, müzik, sanat, eğlence ve gastronomi etkinlikleriyle dolu bir program sunuyor.

12.10.2024 09:31  Güncelleme: 10:10
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(AYDIN) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bu yıl üçüncü kez düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali, uluslararası katılımla gerçekleşen renkli bir kortej yürüyüşü ile başladı. Festival, kentte müzik, sanat, eğlence ve gastronomi rüzgarı estirecek.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) tarafından Ayhan Sicimoğlu'nun katkılarıyla düzenlenen Türkiye'nin ilk tematik sokak festivali başladı. Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali'nin açılışı dolayısıyla Kısmet Kavşağı ile İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı arasında bir kortej yürüyüşü düzenlendi. Derneklerin, vakıfların, dans okullarının, jonglörlerin, orkestraların ve gösteri topluluklarının birbirinden ilginç ve renkli kostümlerle katıldığı kortej yürüyüşü karnavalları aratmadı.

CHP Aydın Milletvekilleri Evrim Karakoz ve Bülent Tezcan, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ile Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin de kortej yürüyüşüne katılarak, coşkuya ortak oldu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in KUSAV Başkanı Levent Köylü ve festivalin danışmanı Ayhan Sicimoğlu ile yer aldığı kortej yürüyüşü sırasında sergilenen dans ve akrobasi gösterileri katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Necati ve Saykolar rüzgarı esti

Festivalin ilk günü, karnaval havasında geçen kortej yürüyüşünün ardından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda düzenlenen Necati ve Saykolar konseri ile tamamlandı.

Kuşadası Sokak Festivali, bugün Tarihi Kervansaray'da İspanya, Tunus ve Hırvatistan'dan katılan ünlü şeflerin atölyeleri ile devam edecek. Halka açık ve ücretsiz atölyelerin ardından kentin 7 farklı noktasında kurulacak lezzet durakları turu başlayacak. Katılımcılar, lezzet duraklarında 7 Akdeniz ülkesinden konuk olan ünlü şeflerin hazırladığı yemeklerin tadına bakma fırsatı bulacak.

Kaynak: ANKA

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