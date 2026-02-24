Kushner'e Fransa'dan Diplomatik Hatırlatma

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Lyon'da öldürülen aşırı sağcı gençle ilgili açıklamalar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılan ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner'in bu davete icabet etmemesi üzerine Büyükelçi'ye "diplomatik zorunlulukları" olduğunu hatırlattı.

Barrot, France Info'da katıldığı programda, Kushner'in Dışişleri Bakanlığına gitmemesi ve bu nedenle artık hükümet yetkilileriyle doğrudan görüşmesine kısıtlama getirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bu durumun Fransa ile ABD arasındaki ilişkiyi hiçbir şekilde etkilemeyeceğini belirten Barrot, "Daha başka durumlar da görüldü ancak doğal olarak ülkemizdeki görevini yerine getirme kabiliyetini etkileyecektir." diye konuştu.

Yabancı ülke temsilcilerinin ulusal tartışma konularına müdahale etmemesi gerektiğini ve bunun "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Barrot, Kushner'e Dışişleri Bakanlığının davetine icabet etmesinin "diplomatik bir zorunluluk" olduğunu hatırlattı.

Ayrıca Barrot, Kushner'in Dışişleri'ne gelmemesine şaşırdığını da kaydetti.

Kushner, Büyükelçiliğin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırılmıştı

Barrot, Lyon şehrinde 12 Şubat'ta solcu ve aşırı sağcı gruplar arasında çıkan ve bir gencin ölümüyle sonuçlanan şiddet olayına ilişkin açıklamalar nedeniyle ABD'nin Paris Büyükelçisi Kushner'i dün Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

ABD'nin Paris Büyükelçiliği tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Fransız İçişleri Bakanı tarafından da doğrulanan, Quentin Deranque'nin aşırı solcu militanlar tarafından öldürüldüğüne dair haberler hepimizi endişelendirmelidir." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, şiddet yanlısı aşırı solculuğun Fransa'da yükselişte olduğu ve gencin ölümünün bu yükselişin kamu güvenliğine de tehdit oluşturduğunu gösterdiği belirtilmişti.

Dışişleri Bakanlığına gitmeyen Kushner'in Fransız bakanlarla görüşmesi kısıtlanmıştı

Fransız diplomatik kaynaklar, Lyon'da öldürülen aşırı sağcı gençle ilgili açıklamalar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kushner'in, bakanlığa gitmemesi üzerine Büyükelçi'nin artık hükümet yetkilileriyle doğrudan görüşme imkanına sahip olmayacağını bildirmişti.

Trump'ın kızı Ivanka Trump ile evli olan Jared Kushner'in babası ve ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner daha önce de Fransız yönetimini ülkede artan Yahudi karşıtlığı konusunda yeterince önlem almamakla suçlamasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Kushner, Bakanlığa gitmeyerek kendisi yerine ekibinin görüşmeye katıldığını duyurmuştu.