ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner, savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barış amacıyla Rusya, Ukrayna ve Avrupalı ortaklarla görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Kushner, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın Ukrayna'da kalıcı barış sağlamaya kararlı olduğunu vurguladı.

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'la görüştükleri bilgisini paylaşan Kushner, görüşmede barış sürecinde kaydedilen ilerlemeyi ve atılacak adımları ele aldıklarını aktardı.

Kushner, Ukrayna'nın yanı sıra Almanya, Fransa, İngiltere, Polonya ve İtalya'nın ulusal güvenlik danışmanları ile Avrupa Birliği (AB) ve NATO temsilcilerinin katılımıyla da görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmede, Avrupa ile Rusya arasında kesintiye uğrayan doğrudan temasların yeniden sağlanmasını ele aldıklarını vurgulayan Kushner, yakın zamanda düzenlenmesi planlanan çok taraflı toplantının gündemine ilişkin hazırlıklara da başladıklarına işaret etti.

Ukrayna için güvenlik garantileri, AB üyeliği ve yeniden imar planı

Kushner, barış görüşmelerinin temel amacının savaşı sona erdirmenin yanı sıra gelecekte yeni çatışmaların yaşanmasını önleyecek güvenlik düzenlemeleri oluşturmak olduğunu aktardı.

NATO'nun Avrupa güvenliğinin temel unsurlarından biri olmaya devam edeceğini belirten Kushner, mevcut kurumlar ve anlaşmalar üzerinden güvenlik taahhütlerini, iletişimi ve gerilimi azaltma mekanizmalarını güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kushner, barış sürecinde üç temel konuya odaklandıklarına dikkati çekerek, bunların Ukrayna'yı gelecekteki saldırılara karşı koruyacak güvenlik garantileri, AB üyeliğine giden yolun açılması ve ülkenin yeniden inşası ile ekonomik kalkınmasını destekleyecek kapsamlı plan olduğu bilgisini paylaştı.