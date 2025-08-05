Kuşkulu Kavga: Kuzen Öldürüldü

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, Doğukan Çağşur'un (30) çıkan kavgada tabancayla vurduğu kuzeni Efe Çağşur (26) hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli, tutuklandı.

Olay, cumartesi günü saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Yaşar Doğu Caddesi'ndeki bir fırında meydana geldi. Amca çocukları Efe Çağşur ile Doğukan Çağşur arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüşürken, Doğukan Çağşur tabancayla Efe Çağşur'u vurup kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Efe Çağşur ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cağşur, buradaki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Tedaviye alınan Efe Çağşur, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Doğukan Çağşur, polis ekipleri tarafından İshaklı Mahallesi'nde yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Bafra Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.