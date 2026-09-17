Kusra'da 39 gündür abluka altındaki 3 aileye yardım çöp konteynerlerinden ulaşıyor

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'un güneyindeki Kusra beldesinde 39 gündür abluka altında tuttuğu Filistinli 3 aileye ekmek ve ilaç gibi temel ihtiyaçları zaman zaman el konulma riskine karşılık çöp konteynerlerinde ulaştırılıyor.

Kusra Belediye Başkanı Abdülazim el-Vadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailelerin, bölgede bulunan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve devam eden İsrail askeri uygulamaları nedeniyle çevreye erişimleri kısıtlanan tedbirler altında yaşadığını??????? belirtti.

Durumun halen değişmediğini ifade eden Vadi, sadece ailelerin bölgeye girerek evlerine ulaşması için izin verilmesini öngören yeni bir düzenleme yapıldığını ancak ailelerin ve bölge halkının bunu kabul etmediğini söyledi.

Vadi, Ras el-Ayn dağında yalnızca söz konusu üç evin bulunmadığını, inşaat halindeki başka evlerin yanı sıra zeytin ağaçlarıyla ekili araziler, işletmeler ve ticari dükkanların da bulunduğunu belirterek, bölgeye erişimin kısıtlanmasının başka Filistinlilerin yaşamını ve işlerini de olumsuz etkilediğini kaydetti.

-"Sanki hapishanedeler"

Kusra Belediye Başkanı, üç ailenin çevrelerinden izole edilmeleri ve temel ihtiyaçlara ulaşmalarının zorlaştırılması nedeniyle durumlarının "son derece güç" olduğunu söyledi.

Vadi, "Gıda teminini bazen alışılmadık yollarla sağlıyoruz. Onlara ihtiyaçlarını çöp sepetleri yani konteyner aracılığıyla gönderiyoruz. Son gıda paketleri de ailelere bu şekilde ulaştırıldı." dedi.

Ailelerin "ablukanın sona ermesini sağlayacak bir adım atılmasını beklediğini", evlerini terk etmeyi reddettiklerini kaydeden Vadi, "Söz konusu Filistinli aileler eğitim başta olmak üzere her bakımdan izole edildi. Sanki hapishanedeler." ifadelerini kullandı.

Ablukanın etkisinin evdeki yaşamla sınırlı kalmadığını, bölge sakinlerinin işlerini de etkilediğini vurgulayan Vadi, bazı kişilerin işletmelerine ulaşamadığını belirtti.

Vadi, dükkanları bulunan Filistinli Kusay'ı örnek göstererek, "Yaklaşık 40 gündür dükkanlarına ulaşamadı ve bu nedenle işi durdu." diye konuştu.

Filistinliler evlerinden çıkmaya korkuyor

Kuşatma altındaki evlerden birinde yaşayan Yusuf Abdüsselam, haftalar geçmesine rağmen "temel sorunun çözülmediğini ve bölgede Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bulunması nedeniyle evden çıkmaya halen korktuklarını" söyledi.

Evin dışına çıkmadan önce, dönüş sırasında evin çevresinde veya içinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle karşılaşma korkusu nedeniyle güzergahın kontrol edilmesi gerektiğini belirten Abdüsselam, şöyle konuştu:

"Evden çıkmak istediğimde, geri döndüğümde Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri evin avlusunda otururken bulmaktan korkuyorum."

Abdüsselam, bölge sakinlerinin evlerinin çevresinde yaşananları takip etmek için gözetleme ve güvenlik kameralarına başvurduğunu ifade etti.

Korkunun yalnızca kendisini değil, ailesini ve yolda hareket ederken gözetlenmekten endişe eden gençleri de etkilediğini belirten Abdüsselam, "Hayat, özellikle çocuklarla birlikte, çok zor." dedi.

Kızlarının durumdan büyük ölçüde etkilendiğini belirten Abdüsselam, kızlarından birinin anaokuluna gitmekten mahrum kaldığını, çocukların normal yaşamlarından farklı bir ortamda yaşadığını söyledi.

Abdüsselam, "Çocuklar kuşatmanın ve hapishanenin ne olduğunu bilmiyor, bu hayatın ne olduğunu anlamıyor." dedi.

İhtiyaçların ulaşması günler sürüyor

Temel ihtiyaçların karşılanmasının Filistin Sivil İşler Genel Kurumu (Filistin-İsrail irtibat mekanizması) ile koordinasyon yoluyla sağlandığını belirten Abdüsselam, ancak sürecin uzun zaman aldığını söyledi.

Abdüsselam, "Bir şeye ihtiyacımız olduğunda koordinasyon yoluyla talep ediyoruz ve dört gün sonra geliyor. Buna ekmek, gıda ürünleri ve hatta ilaçlar dahil." diye konuştu.

Evlerine ulaşmak veya evlerden çıkıp geri dönmek isteyenler için izin alınması gerektiği yönünde görüşmeler yapıldığını aktaran Abdüsselam, ancak ailelere bu uygulamaların nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtti.

Abdüsselam, bölgede Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin varlığının sürdüğüne işaret ederek, "Ne olduğunu bize kimse açıklamadı." dedi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 9 Ağustos Pazar günü Kusra'da bir Filistinlinin evini abluka altına alarak aileyi evden çıkamaz hale getirmiş ve evin bahçesine kaçak yerleşim kurmuştu.Yaklaşık 13 kişiden oluşan 3 aile, evlerine giriş çıkışların yanı sıra gıda, su ve temel ihtiyaçlara erişim konusunda kısıtlamalarla karşı karşıya kaldı.

İsrail güçleri ise beldede Filistinli bir ailenin evini abluka altında tutan ve bahçesine kaçak yerleşim kuran İsraillileri buradan uzaklaştırmak için dün sabah bölgeye gelmiş ancak kurulan çadırı sökmekle yetinmiş, fanatik gruptan kimseyi gözaltına almamıştı.