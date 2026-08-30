Kusra'da Filistinlilere Saldırı, Gözaltı Yok

Dün işgal altındaki Batı Şeria'nın Kusra beldesine düzenlenen saldırının ardından, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin görüntülerden kimliklerinin tespit edilmesi mümkün olmasına rağmen hala herhangi bir gözaltı yapılmadığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Kusra'ya saldırı düzenleyen İsraillilerin yüzlerinin görüntülerde görüldüğünü hatırlattı.

Haberde, uluslararası basının saldırıları gerçekleştirenlerin bir kısmının kimliklerinin tespit edilebileceği fotoğraf ve görüntüler yayınladığına, bazılarının kimliğinin tespit edildiğine dikkati çekildi.

The Times of Israel, uluslararası tepkilerin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun saldırıyı "bir avuç isyancının eylemi" şeklinde niteleyerek kınamasına ve bazılarının kimliğinin tespit edilmesine rağmen hala herhangi gözaltı işlemi yapılmadığın işaret etti.

Başta Netanyahu olmak üzere İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın saldırıyı kınamalarına rağmen hala Filistin topraklarını gasbeden saldırgan İsraillilerden hiçbirinin gözaltına alınmaması, kınamaların göstermelik olduğu yorumlarına yol açtı.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, hiçbir İsraillinin gözaltına alınmamasına rağmen Tel Aviv yönetiminin kınamakla yetinmediğini, somut adımlar attığını iddia etmişti.

İsrailli komutan, askerlerin gözaltı yapmaktan korktuğunu söyledi.

Öte yandan İsrail Ordusu Batı Şeria Tümeni Yedek Komutan Yardımcısı Albay Aaron Hinman, İsrail askerlerinin Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri "muhtemelen gözaltına almaktan korktuğuna" işaret etti.

Hinman, İsrail devlet televizyonu KAN'a verdiği röportajda, işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılar düzenleyen İsraillilerin, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından desteklendiğini ve şirin gösterildiğini vurguladı.

Pek çok durumda ordunun müdahale etmek istemediğini, görev yaparken bazı komutanları Filistinlilere saldırı olduğunda kuvvet göndermek için ikna etmeye çalıştığını dile getiren Hinman, ordunun Filistin topraklarını gasbeden İsrailli saldırganların yaşlarının küçük olması nedeniyle bu meseleye girmek istemediğini savunurken "Belki askerler yerleşimcilerle münakaşaya girmekten korkuyordur." dedi.

İsrail kamuoyunda, seçim öncesinde Netanyahu hükümetinin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere müdahale etmek istemediği yorumları da yapıldı.

Filistin topraklarını gasbeden silahlı ve maskeli İsrailliler Kusra'ya saldırmıştı

Dün, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Kusra beldesine ve Calut köyüne, Filistin topraklarını gasbeden onlarca silahlı ve maskeli İsrailli kamyonet kasalarında gelerek Filistinlilere saldırmıştı.

Olay yerine gelen İsrail ordusunun, fanatik İsraillilerin adeta elini kolunu sallayarak bölgeden ayrılmasına izin verdiği, saldırıya uğrayan Filistinlileri ise alıkoyduğu bildirilmişti.

Uluslararası tepkilerin ardından başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere Tel Aviv yönetimi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını kınadıklarını ileri sürmüştü.