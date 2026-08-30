Kusra'da Filistinlilere Saldırı, Gözaltı Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kusra'da Filistinlilere Saldırı, Gözaltı Yok

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kusra'da İsraillilerin saldırısına rağmen gözaltı yapılmaması uluslararası tepkilere yol açtı.

Dün işgal altındaki Batı Şeria'nın Kusra beldesine düzenlenen saldırının ardından, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin görüntülerden kimliklerinin tespit edilmesi mümkün olmasına rağmen hala herhangi bir gözaltı yapılmadığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Kusra'ya saldırı düzenleyen İsraillilerin yüzlerinin görüntülerde görüldüğünü hatırlattı.

Haberde, uluslararası basının saldırıları gerçekleştirenlerin bir kısmının kimliklerinin tespit edilebileceği fotoğraf ve görüntüler yayınladığına, bazılarının kimliğinin tespit edildiğine dikkati çekildi.

The Times of Israel, uluslararası tepkilerin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun saldırıyı "bir avuç isyancının eylemi" şeklinde niteleyerek kınamasına ve bazılarının kimliğinin tespit edilmesine rağmen hala herhangi gözaltı işlemi yapılmadığın işaret etti.

Başta Netanyahu olmak üzere İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın saldırıyı kınamalarına rağmen hala Filistin topraklarını gasbeden saldırgan İsraillilerden hiçbirinin gözaltına alınmaması, kınamaların göstermelik olduğu yorumlarına yol açtı.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, hiçbir İsraillinin gözaltına alınmamasına rağmen Tel Aviv yönetiminin kınamakla yetinmediğini, somut adımlar attığını iddia etmişti.

İsrailli komutan, askerlerin gözaltı yapmaktan korktuğunu söyledi.

Öte yandan İsrail Ordusu Batı Şeria Tümeni Yedek Komutan Yardımcısı Albay Aaron Hinman, İsrail askerlerinin Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri "muhtemelen gözaltına almaktan korktuğuna" işaret etti.

Hinman, İsrail devlet televizyonu KAN'a verdiği röportajda, işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılar düzenleyen İsraillilerin, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından desteklendiğini ve şirin gösterildiğini vurguladı.

Pek çok durumda ordunun müdahale etmek istemediğini, görev yaparken bazı komutanları Filistinlilere saldırı olduğunda kuvvet göndermek için ikna etmeye çalıştığını dile getiren Hinman, ordunun Filistin topraklarını gasbeden İsrailli saldırganların yaşlarının küçük olması nedeniyle bu meseleye girmek istemediğini savunurken "Belki askerler yerleşimcilerle münakaşaya girmekten korkuyordur." dedi.

İsrail kamuoyunda, seçim öncesinde Netanyahu hükümetinin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere müdahale etmek istemediği yorumları da yapıldı.

Filistin topraklarını gasbeden silahlı ve maskeli İsrailliler Kusra'ya saldırmıştı

Dün, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Kusra beldesine ve Calut köyüne, Filistin topraklarını gasbeden onlarca silahlı ve maskeli İsrailli kamyonet kasalarında gelerek Filistinlilere saldırmıştı.

Olay yerine gelen İsrail ordusunun, fanatik İsraillilerin adeta elini kolunu sallayarak bölgeden ayrılmasına izin verdiği, saldırıya uğrayan Filistinlileri ise alıkoyduğu bildirilmişti.

Uluslararası tepkilerin ardından başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere Tel Aviv yönetimi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını kınadıklarını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kusra'da Filistinlilere Saldırı, Gözaltı Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Nepal’de can kaybı artıyor Bulunan cenazelerde kahreden detay Nepal'de can kaybı artıyor! Bulunan cenazelerde kahreden detay
İstanbul’da akrep alarmı Uzmanlardan kritik uyarılar var İstanbul'da akrep alarmı! Uzmanlardan kritik uyarılar var
Ehliyet sınavlarında bir dönem sona erdi Ehliyet sınavlarında bir dönem sona erdi
Vatandaş lisans almak için sıraya girdi Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler

21:03
Süper Lig’de inanılmaz maç 25. saniyede gol yedikleri mücadeleyi 904’te kazandılar
Süper Lig'de inanılmaz maç! 25. saniyede gol yedikleri mücadeleyi 90+4'te kazandılar
21:00
YENİ Parti ilçe başkanından unutulmayacak gaf: İYİ Parti iktidara hazır
YENİ Parti ilçe başkanından unutulmayacak gaf: İYİ Parti iktidara hazır
20:33
Canlı anlatım: Samsun’da ilk gol 3. dakikada geldi
Canlı anlatım: Samsun'da ilk gol 3. dakikada geldi
20:03
Denizin ortasında son mesajını kaydetti: Kaptan inadına hızlı hızlı sürdü
Denizin ortasında son mesajını kaydetti: Kaptan inadına hızlı hızlı sürdü
18:35
Girne’deki gemi faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 8’e yükseldi, kaybolan 18 kişiye henüz ulaşılamadı
Girne'deki gemi faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 8'e yükseldi, kaybolan 18 kişiye henüz ulaşılamadı
17:41
Batman’da spor salonunda yangın: 2 ölü, 1’i ağır 9 yaralı
Batman’da spor salonunda yangın: 2 ölü, 1'i ağır 9 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 21:41:22. #7.12#
SON DAKİKA: Kusra'da Filistinlilere Saldırı, Gözaltı Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement