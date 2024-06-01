Kuşun Elektrik Tellere Çarpmasıyla Çıkan Yangın Ormanda Söndürüldü

Güncel

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir kuşun elektrik tellerine çarpması sonucu ekili arazide çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

Selimiye köyü Çörektepe mevkisinde kuşun, elektrik tellerine çarpması nedeniyle yangın çıktı.

İlçe Orman İşletme Şefliği ve Osmaneli Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giderek alevlere müdahale etti.

Ormanlık alana sıçramadan küçük bir alanda etkili olan yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Söndürme çalışmasında Osmaneli Belediyesine ait bir itfaiye aracı ve Orman İşletme Şefliğine ait iki arazöz, ilk müdahale aracı ve 8 personel görev aldı.