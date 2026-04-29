Kut'ül Amare Zaferi'nin 110. Yılı: Osmanlı'nın İngilizlere Karşı Destansı Zaferi

Türk tarihinin destansı zaferlerinden Kut'ül Amare, 29 Nisan 1916'da Osmanlı ordusunun İngiliz birliklerini teslim almasıyla kazanıldı. Halil Paşa'nın 'Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır' sözleriyle duyurduğu zafer, I. Dünya Savaşı'nda İngilizlerin Bağdat'ı ele geçirme planlarını bozdu.

İngilizler, 1914'te Basra Körfezi'ne çıkarma yaparak ilerlemeye başladı. Osmanlı kuvvetlerinin Çanakkale ve diğer cephelere kaydırılması nedeniyle Irak'taki savunma zayıftı. Ancak 1915 sonlarında Selmanı Pak Muharebesi'nde yenilen İngiliz 6. Tümeni, Kut kasabasına sığındı. Osmanlı birlikleri 27 Aralık 1915'te Kut'u kuşattı. İngilizlerin kurtarma girişimleri başarısız oldu; Şeyh Saad, Vadi ve Hannah muharebelerinde ağır kayıplar verdiler.

Açlık ve hastalıkla boğuşan İngiliz ordusu, 26 Nisan 1916'da teslim oldu. Tümgeneral Townshend, 1 milyon İngiliz lirası karşılığında ordusuyla Hindistan'a gitme teklifinde bulundu ancak Osmanlı Genelkurmayı bu teklifi reddetti. 29 Nisan'da 13 bin 300 asker esir alındı. Halil Paşa, zaferi 'Osmanlı sebatının İngiliz inadını kırdığı ikinci zafer' olarak nitelendirdi.

Kut'ül Amare, İngiliz tarihinde büyük bir utanç kaynağı olarak yer alırken, Türk tarihinde de uzun süre unutulmaya çalışıldı. Ancak 110 yıl sonra yeniden hatırlanan bu zafer, Osmanlı ordusunun zor şartlarda neler başarabileceğinin önemli bir örneğidir.