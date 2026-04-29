Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kut'ül Amare Zaferi'nin 110. Yılı: Osmanlı'nın İngilizlere Karşı Destansı Zaferi

29.04.2026 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'nda İngilizlere karşı kazandığı en büyük zaferlerden Kut'ül Amare, 29 Nisan 1916'da 13 bin 300 kişilik İngiliz ordusunun teslim alınmasıyla sonuçlandı. Halil Paşa'nın 'Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacak' sözleriyle duyurduğu zafer, İngiliz tarihçiler tarafından 'Britanya askeri tarihinin en aşağılık teslimi' olarak nitelendirildi.

İngilizler, 1914'te Basra Körfezi'ne çıkarma yaparak ilerlemeye başladı. Osmanlı kuvvetlerinin Çanakkale ve diğer cephelere kaydırılması nedeniyle Irak'taki savunma zayıftı. Ancak 1915 sonlarında Selmanı Pak Muharebesi'nde yenilen İngiliz 6. Tümeni, Kut kasabasına sığındı. Osmanlı birlikleri 27 Aralık 1915'te Kut'u kuşattı. İngilizlerin kurtarma girişimleri başarısız oldu; Şeyh Saad, Vadi ve Hannah muharebelerinde ağır kayıplar verdiler.

Açlık ve hastalıkla boğuşan İngiliz ordusu, 26 Nisan 1916'da teslim oldu. Tümgeneral Townshend, 1 milyon İngiliz lirası karşılığında ordusuyla Hindistan'a gitme teklifinde bulundu ancak Osmanlı Genelkurmayı bu teklifi reddetti. 29 Nisan'da 13 bin 300 asker esir alındı. Halil Paşa, zaferi 'Osmanlı sebatının İngiliz inadını kırdığı ikinci zafer' olarak nitelendirdi.

Kut'ül Amare, İngiliz tarihinde büyük bir utanç kaynağı olarak yer alırken, Türk tarihinde de uzun süre unutulmaya çalışıldı. Ancak 110 yıl sonra yeniden hatırlanan bu zafer, Osmanlı ordusunun zor şartlarda neler başarabileceğinin önemli bir örneğidir.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 10:52:49. #7.13#
SON DAKİKA: Kut'ül Amare Zaferi'nin 110. Yılı: Osmanlı'nın İngilizlere Karşı Destansı Zaferi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.