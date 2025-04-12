Kütahya Adalet Sarayı Açılışı Gerçekleşti

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, adalet hizmetlerinin daha modern, hızlı ve etkin bir şekilde sunulmasına imkan sağlayacak Kütahya Adalet Sarayı'nın açılış törenine katıldı.

Kütahya Adalet Sarayı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Başkan Kahveci, tören öncesinde il protokolü ile birlikte şehri ziyaret eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u karşıladı. Kütahya Valiliği'nde şeref defterinin imzalanmasının ardından şehrin genel durumuyla ilgili istişarelerde bulunuldu.

Açılış programı, protokol konuşmaları ve duaların ardından kurdele kesimiyle devam etti. Bakan Tunç ve protokol üyeleri, Adalet Sarayı'nın açılış kurdelesini keserek, binanın hizmete açılışını resmileştirdi.

Törenin ardından Kütahya Adalet Sarayı'nı dolaşan protokol üyeleri, yargı ve adaletle ilgili tüm hizmetleri aynı binada toplayan binanın sunduğu imkanları yerinde inceledi. Modern yapısıyla dikkati çeken yeni binanın, adalet hizmetlerinin daha sağlıklı bir ortamda sunulmasına olanak tanıyacağı belirtildi.

Kahveci, şehrin gelişimine katkı sağlayan her yatırım gibi Adalet Sarayı'nın da büyük bir kazanım olduğunu belirterek, vatandaşların adalete erişiminin kolaylaştığı yeni yapının şehre hayırlı olması temennisinde bulundu.