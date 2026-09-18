Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Ahilik Haftası Komitesi\'ni ağırladı

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 39. Ahilik Haftası dolayısıyla Ahilik Haftası Kutlama Komitesi'ni makamında ağırladı. Ziyarette, 13. yüzyıldan bugüne uzanan Ahi Evran'ın insani ve ahlaki değerleri ile Ahilik geleneğinin esnaf ve sanatkarlar açısından taşıdığı önem vurgulandı.

Başkan Kahveci, dayanışma, dürüstlük, kardeşlik ve emeğe saygı anlayışını yaşatmak amacıyla düzenlenen 39. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Ahilik Haftası Kutlama Komitesi'ni makamında ağırladı. Ziyarete; Kütahya İl Ticaret Müdürü İsmail Hakkı Uygun, Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KÜTESOB) Başkanı İbrahim Yiğit, Kütahya Ahi Babası Yasin Demirci ve Ahilik Haftası Kutlama Komitesi üyeleri katıldı.

Buluşmada, 13. yüzyıldan bugüne uzanan Ahi Evran'ın insani ve ahlaki değerleri ile Ahilik geleneğinin esnaf ve sanatkarlar açısından taşıdığı önem vurgulandı.

Kahveci, Ahiliğin köklü bir kültürü temsil ettiğini ifade etti. Ahilik kültürünün nesilden nesile aktarılmasında esnaf ve sanatkarların önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirten Kahveci, "Yılın Kalfası" Mehmet Ali Yılmaz ve "Yılın Çırağ"ı Ayşe Güldoğan'ı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kahveci, kendilerine hediye takdiminde bulundu ve Ahilik geleneğini yaşatan tüm esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftası'nı kutladı.