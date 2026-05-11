Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Anneler Günü'nde Şehit Anneleri ve Eşleriyle Buluştu

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Anneler Günü dolayısıyla Bengisu Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda şehit anneleri, şehit eşleri ve gazi aileleri ile bir araya geldi.

Kahveci, vatan uğruna evlatlarını ve eşlerini uğurlayan annelerin ve ailelerin Anneler Günü'nü kutladı. Bengisu Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda masaları tek tek ziyaret eden Kahveci, şehit anneleri ve gazi aileleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti.

Anneliğin; sevginin, fedakarlığın ve merhametin en güçlü hali olduğunu ifade ederek, özellikle şehit annelerinin ve şehit eşlerinin milletin gönlünde çok özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Kahveci, "Evlatlarını bu vatan uğruna toprağa veren şehit annelerimiz ve eşlerimiz başımızın tacıdır. Sizlerin sabrı ve güçlü duruşu bu milletin hafızasında daima yaşayacaktır. Aynı şekilde gazilerimizin kıymetli eşleri ve aileleri de bu ülkenin birlik ve beraberliğinin en önemli temsilcileridir. Sizlerle bir arada olmaktan büyük onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Programda, birlik ve dayanışma mesajları verilirken; Kahveci, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak sağlık, huzur ve mutluluk temennilerinde bulundu.