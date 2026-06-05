Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Uşak Belediyesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Uşak Belediyesi'ni Ziyaret Etti

05.06.2026 17:31  Güncelleme: 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Uşak Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan ile bir araya geldi. Görüşmede yerel yönetim çalışmaları, iş birliği imkanları ve vatandaş memnuniyeti ele alındı.

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Uşak Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan ile bir araya geldi.

Ziyarette; yerel yönetimlerin güncel çalışmaları, şehirlerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sunacak projeler, sürdürülebilir belediyecilik uygulamaları ve vatandaş memnuniyetini artırmaya yönelik hizmet anlayışı ile ilgili kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Karşılıklı tecrübe paylaşımının gerçekleştirildiği görüşmede, şehirlerin ortak değerlerini güçlendirecek iş birliği imkanları, iyi uygulama örnekleri ve yerel yönetimlerde verimliliği artıracak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Belediyeler arasındaki dayanışma ve ortak akıl kültürünün önemine vurgu yapılan görüşmede, vatandaşlara daha nitelikli hizmet sunabilmek adına bilgi ve deneyim paylaşımının değerine dikkat çekildi. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan'a misafirperverliği ve nazik ev sahipliği için teşekkür ederken, ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

Kütahya Belediyesi, Uşak Belediyesi, Yerel Yönetim, Eyüp Kahveci, Politika, Ekonomi, Kültür, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Uşak Belediyesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müşterilerinin güvenini toplayan kuyumcu 50 milyonluk altınla sırra kadem bastı Müşterilerinin güvenini toplayan kuyumcu 50 milyonluk altınla sırra kadem bastı
Kılıçdaroğlu ile Özel arasında ilk temaslar başladı CHP’li üç milletvekili mekik dokudu Kılıçdaroğlu ile Özel arasında ilk temaslar başladı! CHP'li üç milletvekili mekik dokudu
Kılıçdaroğlu cephesinden ‘Gezi tablosu’ iddialarına yanıt: Özgür Özel’in çalışma arkadaşları götürdü Kılıçdaroğlu cephesinden ‘Gezi tablosu’ iddialarına yanıt: Özgür Özel'in çalışma arkadaşları götürdü
Mahmut Uslu: İstersek Mbappe’yi alırız Mahmut Uslu: İstersek Mbappe'yi alırız!
Sivas’ta feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı Sivas'ta feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Eski sevgili pompalı tüfekle saldırdı: 2 yaralı Eski sevgili pompalı tüfekle saldırdı: 2 yaralı

18:08
Kılıçdaroğlu MYK’yı yeniden topladı, grup toplantısı kararı netleşti
Kılıçdaroğlu MYK'yı yeniden topladı, grup toplantısı kararı netleşti
17:19
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’a büyük saygısızlık
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık
17:17
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
14:21
Hürmüz’ün kapalı olması Rusya’yı ihya etti: Hazineye 1 trilyon ruble girdi
Hürmüz'ün kapalı olması Rusya'yı ihya etti: Hazineye 1 trilyon ruble girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 19:28:28. #.0.5#
SON DAKİKA: Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Uşak Belediyesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.