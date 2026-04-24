Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Halk Günü'nde Kent Sakinleri ile Bir Araya Geldi

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, her ayın son haftasının cuma günü düzenlenen Halk Günü Toplantısı'nda kent sakinleri ile bir araya geldi.

Kütahya Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, başkan yardımcıları ve birim müdürleri, vatandaşların talep, öneri ve isteklerini dikkatle dinledi.

Gerekli notların alındığı toplantıda, talepler doğrultusunda ilgili müdürlükleri görevlendiren Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, konuları yakından takip edeceğini belirterek, yürütülen etkili iletişim süreci ile vatandaşların ihtiyaçlarına en uygun ve en hızlı şekilde yanıt verildiğini söyledi. Toplantıların sosyal belediyecilik, şeffaflık ve erişilebilirlik anlamındaki önemini vurgulayan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, "Etkili iletişim, güçlü yönetimin temelidir" dedi.

Halk Günü'ne katılan vatandaşlar da uygulamadan duydukları memnuniyeti ve uygulamanın devam etmesine yönelik taleplerini dile getirerek, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'ye teşekkürlerini sundu.