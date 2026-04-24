Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Halk Günü'nde Kent Sakinleri ile Bir Araya Geldi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.04.2026 17:23  Güncelleme: 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, her ayın son haftasının cuma günü düzenlenen Halk Günü Toplantısı'nda kent sakinleri ile bir araya geldi.

Kütahya Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, başkan yardımcıları ve birim müdürleri, vatandaşların talep, öneri ve isteklerini dikkatle dinledi.

Gerekli notların alındığı toplantıda, talepler doğrultusunda ilgili müdürlükleri görevlendiren Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, konuları yakından takip edeceğini belirterek, yürütülen etkili iletişim süreci ile vatandaşların ihtiyaçlarına en uygun ve en hızlı şekilde yanıt verildiğini söyledi. Toplantıların sosyal belediyecilik, şeffaflık ve erişilebilirlik anlamındaki önemini vurgulayan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, "Etkili iletişim, güçlü yönetimin temelidir" dedi.

Halk Günü'ne katılan vatandaşlar da uygulamadan duydukları memnuniyeti ve uygulamanın devam etmesine yönelik taleplerini dile getirerek, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'ye teşekkürlerini sundu.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 18:56:06. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.