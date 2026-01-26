Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Esnafın Seçim Heyecanına Ortak Oldu - Son Dakika
Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Esnafın Seçim Heyecanına Ortak Oldu

26.01.2026 10:26  Güncelleme: 11:55
Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmeciliği Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın genel kurulunda, merhum başkan Mehmet Çaltı'yı andı ve esnafın önemine vurgu yaptı.

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmeciliği Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Kütahya Metem Tesisleri Toplantı Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Kütahya Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmeciliği Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; oda başkanlığı ve yönetim kurulu seçimi yapıldı.  Genel kurulda Bilal Kabadayı, Murat Ergül ve Erol Doğantepe başkanlık için yarıştı.

Toplantıda konuşan Kahveci, geçen dönem geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Oda Başkanı Mehmet Çaltı'yı rahmet ve saygıyla andı. Merhum Başkan Çaltı'nın esnaf camiasına sunduğu katkıların her zaman hatırlanacağını belirten Kahveci, aday olan isimlere başarı dileklerini ileterek, genel kurulun şehrimiz için hayırlı olmasını temenni etti.

Esnaf odaların önemine dikkati çeken Kahveci, esnafın her zaman yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

