Kütahya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü Video ve İçerik Sergisi" Ziyarete Açıldı

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü Video ve İçerik Sergisi'nin açılış programına katıldı.

Zafer Meydanı Valilik Binası önünde, Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Başkan Kahveci, il protokolü ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü Video ve İçerik Sergisi'nin açılışında, 15 Temmuz ruhunu anlatan video ve görsel içerikler vatandaşlara sunuldu.

Kurdele kesiminin ardından sergi alanını gezerek hazırlanan içerikleri inceleyen Kahveci, 15 Temmuz'un milletimizin demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıktığı önemli bir gün olduğunu vurgulayarak, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Program, günün anlam ve önemine ilişkin yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.