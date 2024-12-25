Kütahya'da 18 yaşındaki muhtar, mezun olduğu liseyi ziyaret etti - Son Dakika
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Kütahya'da 18 yaşındaki muhtar, mezun olduğu liseyi ziyaret etti

Kütahya\'da 18 yaşındaki muhtar, mezun olduğu liseyi ziyaret etti

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde rakiplerini geride bırakarak genç yaşta Hisar Mahallesi muhtarı seçilen 18 yaşındaki Samet Koyun, mezun olduğu Domaniç Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

25.12.2024 13:16
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde rakiplerini geride bırakarak genç yaşta Hisar Mahallesi muhtarı seçilen 18 yaşındaki Samet Koyun, mezun olduğu Domaniç Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

İlçe merkezinin en büyük mahallesi olan ve 11 adayın muhtarlık için yarıştığı Hisar Mahallesi'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 160 oyla ipi en önde göğüsleyen Samet Koyun, mezun olduğu okula gerçekleştirdiği ziyarette, başarısını ve mutluluğunu öğretmenleriyle paylaştı.

Koyun, yaptığı konuşmada, bir zamanlar bahçesinde koşturduğu okulumun duvarında, afişlerini görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Mezun arkadaşlarının üniversiteye giderken, kendisinin farklı bir yolda ilerlemeyi seçtiğini anlatan Koyun, "Bugüne kadar okulumuzun başarı panosunda genellikle üniversite kazananların isimleri yer alıyordu. Benim afişimin asılması da bir ilk oldu." diye konuştu.

Okul Müdürü Halil Öğütçü de Samet Koyun'un başarısının kendilerini gururlandırdığını bildirdi.

İngilizce öğretmeni Murat Ardıç ise Koyun'un öğrencilik yıllarından itibaren farklı bir yapıya sahip olduğunu belirterek, öğrencisinin başarısından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da 18 yaşındaki muhtar, mezun olduğu liseyi ziyaret etti - Son Dakika

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