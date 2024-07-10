Kütahya'da 21 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da 21 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Kütahya'da hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan A.Y, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin saklandığı evde yapılan baskın sonucunda gözaltına alınan A.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

10.07.2024 13:45
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Kütahya'da, hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, gece vakti silahlı yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve cinsel saldırı suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan A.Y'nin (23) yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin saklandığı Servi Mahallesi'ndeki eve baskın yapan ekipler, A.Y'yi gözaltına aldı.

Kasten yaralama, gasp ve cinsel saldırı suçlarından 5 kaydı bulunduğu öğrenilen A.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA

Kütahya, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da 21 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da 21 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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