Kütahya'da 21 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Kütahya'da, hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, gece vakti silahlı yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve cinsel saldırı suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan A.Y'nin (23) yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelinin saklandığı Servi Mahallesi'ndeki eve baskın yapan ekipler, A.Y'yi gözaltına aldı.
Kasten yaralama, gasp ve cinsel saldırı suçlarından 5 kaydı bulunduğu öğrenilen A.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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