Kütahya'da 28 Şubat Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya'da 28 Şubat Sergisi Açıldı

Kütahya\'da 28 Şubat Sergisi Açıldı
27.02.2026 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da '28 Şubat'ın Manşetleri' sergisi, dönemin gazete manşetlerini tanıtıyor.

Kütahya'da, "postmodern darbe" olarak adlandırılan 28 Şubat sürecine ilişkin dönemin gazete manşetlerinin yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneğince Zafer Meydanı'nda 28 Şubat sürecinde yayımlanan gazetelerin manşetlerinden oluşan "28 Şubat'ın Manşetleri" adlı serginin açılışına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Sergi alanında konuşan dernek başkanı Mustafa Yenipazar, 28 Şubat'ın milli irade üzerinde bir vesayet gölgesi oluşturduğunu ifade etti.

28 Şubat'ın seçilmiş iradeyi baskı altına aldığını ve siyasetin alanını daralttığını belirten Yenipazar, şunları kaydetti:

"Karar mekanizmalarının demokratik meşruiyet zemininden uzaklaştırıldığı bir dönem yaşanmıştır. Bu durum sadece hükümetleri değil, milletin sandığa olan güvenini de zedelemiştir. Ancak mesele yalnızca siyaset değildir. 28 Şubat sürecinin ekonomik sonuçları da ağır olmuştur. Belirsizlik ortamı yatırım iklimini zayıflatmış, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını engellemiştir. Esnaf, memur, işçi, sanayici ve çiftçi bu sürecin bedelini farklı şekillerde ödemiştir."

Açıklamanın ardından katılımcılar, sergideki gazete manşetlerini inceledi.

Kaynak: AA

28 Şubat, Kütahya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da 28 Şubat Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Instagram’da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek
Uludağ’daki yangın faciasında tutuklu sanıklar için ev hapsi kararı Uludağ'daki yangın faciasında tutuklu sanıklar için ev hapsi kararı
Bakan Göktaş’tan çocuklarla duygulandıran “Kabe’de Hacılar“ paylaşımı Bakan Göktaş'tan çocuklarla duygulandıran "Kabe'de Hacılar" paylaşımı
Bakan Gürlek açıkladı: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni adım Bakan Gürlek açıkladı: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni adım
Oyunculuğu bırakıp EYT’li olmuştu Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı
’’Hu Der Hacılar’’ dünyayı kasıp kavuruyor: ABD’li işçiler bile eşlik etti ''Hu Der Hacılar'' dünyayı kasıp kavuruyor: ABD'li işçiler bile eşlik etti

17:05
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
16:16
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:52
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza Skuter silah sayıldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 17:51:02. #7.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da 28 Şubat Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.