Kütahya'da 4 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı, traktör sürücüsü hayati tehlikede - Son Dakika
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Kütahya'da 4 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı, traktör sürücüsü hayati tehlikede

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Kütahya\'da 4 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı, traktör sürücüsü hayati tehlikede
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Kütahya-Tavşanlı kara yolunda aynı yönde ilerleyen traktör, minibüs ve iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Köprüören Kavşağı yakınlarındaki kazada yaralılar Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılırken traktör sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kütahya'da 4 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kütahya- Tavşanlı kara yolunun 23. kilometresindeki Köprüören Kavşağı yakınlarında, aynı yönde ilerleyen A.U. idaresindeki 43 AIC 082 plakalı traktör ve A.Ö. yönetimindeki 43 AHA 823 plakalı minibüs ile H.Ö'nün kullandığı 43 U 9317 plakalı otomobil ve M.O. idaresindeki 43 ADJ 017 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Zincirleme kazada yaralanan 7 kişi, sağlık personelince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Traktörü kullanan A.U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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