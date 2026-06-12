Kütahya'da halk otobüsüyle çarpışan bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Adem Y'nin (49) kullandığı bisiklet, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Kobak Kavşağı yakınlarında A.S. idaresindeki 43 HO 1232 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Adem Y, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Halk otobüsü sürücüsü A.S, ifadesi alınmak üzere Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Kütahya'da Halk Otobüsü Bisiklet Sürücüsünü Ezdi: 1 Ölü - Son Dakika
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