Kütahya'da fener alayı Zafer Meydanı'na yürüdü, etkinlik Buray konseriyle sona erdi

Kütahya'da fener alayı Zafer Meydanı'na yürüdü, etkinlik Buray konseriyle sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Protokol ve vatandaşlar meşale ve Türk bayraklarıyla Zafer Meydanı'na yürüdü, etkinlik Buray konseriyle sona erdi.
Kütahya'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı.
Kütahya Belediyesi önünde bir araya gelen protokol üyeleri ile vatandaşlar, mehteran takımı eşliğinde, ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla Atatürk Bulvarı'ndan Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.
Yürüyüşe, Vali Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Etkinlik, Kütahya Belediyesi bahçesinde düzenlenen Buray konseriyle sona erdi.
Kaynak: AA
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