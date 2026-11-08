Kütahya'da hafif ticari aracın çarptığı seyyar satıcı olay yerinde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kütahya'da hafif ticari aracın çarptığı seyyar satıcı olay yerinde hayatını kaybetti

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Kütahya\'da hafif ticari aracın çarptığı seyyar satıcı olay yerinde hayatını kaybetti
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Kütahya'da AFAD İl Müdürlüğü yakınındaki kavşakta üç tekerlekli seyyar arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye hafif ticari araç çarptı; satıcı olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki bir kişi Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kütahya'da hafif ticari aracın çarptığı seyyar satıcı hayatını kaybetti.

İ.E.Ç. idaresindeki 43 AS 713 plakalı hafif ticari araç, Kütahya- Tavşanlı çevre yolu AFAD İl Müdürlüğü yakınındaki kavşakta, üç tekerlekli seyyar arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptı.

Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle yola savrulan seyyar satıcının olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ile araçtaki O.İ. sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Tavşanlı3. SayfaKütahyaGüncelAFADSon Dakika

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