Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, "İnovel 26" Etkinliğinin Açılışına Katıldı

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Dumlupınar Üniversitesi İnovasyon ve Liderlik Topluluğu tarafından düzenlenen "İNOVEL 26" etkinliğinin açılışına katıldı.

Dumlupınar Üniversitesi İnovasyon ve Liderlik Topluluğu tarafından düzenlenen "İNOVEL 26" etkinliğine Kütahya DPÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Kahraman, DPÜ Sürekli Eğitim Merkezi Genel Koordinatörü Prof. Dr. Ercan Taşkın, öğrenciler ve özel sektör temsilcileri katıldı.

İİBF Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program; gençleri inovasyon, teknoloji, girişimcilik ve liderlik alanlarında sektörün önemli isimleriyle bir araya getirdi. Öğrenciler, alanında uzman konuşmacıların deneyimlerinden faydalanma imkanı buldu.

İki gün sürecek organizasyonda içerik üreticileri, yazılım geliştiricileri, mühendisler, girişimcilik ve teknoloji alanında görev yapan sektör temsilcileri gençlerle buluşurken; kariyer planlaması, dijital dönüşüm, inovatif bakış açısı ve liderlik vizyonu üzerine önemli paylaşımlar gerçekleştirildi.

Açılış programında gençlerle bir araya gelen Kahveci, üniversite öğrencilerinin kişisel gelişimlerine katkı sunan organizasyonların önemine dikkati çekerek, gençlerin fikir üreten, geliştiren ve geleceğe yön veren bireyler olarak yetişmesinin şehirlerin gelişiminde büyük rol taşıdığını ifade etti.