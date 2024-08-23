Kütahya'da Kavşakta Otomobil Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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Kütahya'da Kavşakta Otomobil Kazası: 6 Yaralı

Kütahya\'da Kavşakta Otomobil Kazası: 6 Yaralı

Kütahya-Tavşanlı kara yolu Yoncalı kavşağında meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

23.08.2024 14:49
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KÜTAHYA'da iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya- Tavşanlı kara yolu Yoncalı kavşağında meydana geldi. Elif Demir'in (32) kavşaktan dönmek için manevra yaptığı 43 AAZ 505 plakalı otomobille Ahmet Baytı idaresindeki 43 ACT 962 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Elif Demir ile Necip Sargın (60), Suzan Sargın (49), Emel Aydoğdu (24), Binnaz Aydoğdu (60) ve Ezgi Miray Özçınar (24) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da Kavşakta Otomobil Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika

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