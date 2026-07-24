Kütahya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
S.Ö. idaresindeki 07 APF 529 plakalı otomobil, Hasan Polatkan Caddesi'nde, İ.M.Ş. yönetimindeki 43 AFS 102 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle caddede bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların çekiciyle bölgeden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Kütahya'da Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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