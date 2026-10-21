Mansur Yavaş\'ın sağ kolu duyurdu: Aday olmama ihtimali yok

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Başdanışmanı ve eski AK Parti Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün, Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Üstün, Yavaş'ın henüz kararını vermediğini ancak aday olmama ihtimalinin bulunmadığını düşündüğünü belirterek, "Toplum istiyor, konu kendisinden de çıkmıştır" dedi.

"TOPLUM ONU İSTİYOR"

Geçtiğimiz hafta Adana'da çeşitli etkinliklere katıldığını anlatan Üstün, en çok "Yavaş aday olacak mı?" sorusuyla karşılaştığını söyledi. Sözcü'de yer alan habere göre Gelecek Partisi'nin kurucuları arasında da yer alan Üstün, Anadolu'da büyük çoğunluğun Yavaş'ın vereceği kararı beklediğini ifade etti.

Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına yaklaşımını aktaran Üstün, şu ifadeleri kullandı: "Mansur Başkan 'Ben hizmeti vatan görevi olarak gördüm, askerlik görevi gibi gördüm. Eğer vatandaş benden böyle bir şey beklerse, milletin benden böyle bir beklentisi olursa ben bunu askerlik görevi sayarım. Vatanperver birisinin de askerlikten kaçma gibi bir şeyi olmaz' diyor. Kendisi şu anda kararını vermiş değil ama bana göre Yavaş'ın aday olmama ihtimali yoktur. Adaylıktan geri duramaz. Yani toplum istiyor, konu kendisinden de çıkmıştır."

"AK PARTİ'DEN DE DESTEK GELİR"

Mansur Yavaş'ın toplumun farklı kesimlerinden destek gördüğünü savunan Üstün, "Millet sahiplenmiş. Bütün muhalefet partileri, hatta AK Parti'den de destek gelir" dedi.

Üstün, değerlendirmesini şu sözlerle sürdürdü: "Karadeniz AK Parti'nin en güçlü olduğu yerlerden biri, orada da insanların mevcut durumla alakalı müthiş sıkıntıları var, dertleri var. Ama vatandaş intikam duygusuyla hareket edebilecek yeni bir yapının oluşmasını da istemiyor. Seferoğulları, Tellioğulları kavgası gibi insanların perişan olmasını istemiyorlar. Onun için Yavaş hepsine makul geliyor. Bize de şu anda en fazla ihtiyacı olan, bizi yönetecek insanlara ait bir güven duygusudur."