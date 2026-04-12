Kütahya'da Kaza: 5 Yaralı

KÜTAHYA'da su tahliye kanalına düşüp takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Kütahya-Eskişehir kara yolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. R.A.'nın kontrolünü yitirdiği 41 AAJ 863 plakalı otomobil, yol kenarındaki su tahliye kanalına düşüp, takla attı. Kazada sürücü R.A. ile yanındaki E.A., K.A., E.N.D. ve yabancı uyruklu S.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.