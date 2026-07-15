Kütahya\'da Kaza: Sürücü Yaralandı

Kütahya'da otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü yaralandı.
A.O.S. (56) idaresindeki 06 HA 8899 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 24. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralının 1,75 promil alkollü olduğu tespit edildi.
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