Kütahya'da Mahkeme Yürütmeyi Durdurdu - Son Dakika
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Kütahya'da Mahkeme Yürütmeyi Durdurdu

02.07.2026 23:20
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Kütahya'da iş yerleri için yürütmeyi durdurma kararı verildi, esnaflar hukuki süreci sürdürüyor.

MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ

Kütahya'da Cumhuriyet Caddesi'nde yer alan 3 büfenin belediye ekipleri tarafından kaldırılmasının ardından esnafların başvurduğu Kütahya İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı aldı. Kararın ardından büfelerinin bulunduğu alanda avukatlarıyla birlikte basın açıklaması yapan esnaflar, sürecin hukuki olarak devam edeceğini belirtti.

Büfesi kaldırılan ve kendisini büfeye zincirleyen esnaf Gökhan Gökpunar, yaşanan süreçte seslerini duyurmak için büyük mücadele verdiklerini söyledi. Mahkeme kararını hatırlatan Gökpunar, "Sesimizi duyurmak için uğraştık ama yetemedik. Geldiğimiz noktada mahkeme yürütmenin durdurulması kararını vermiş durumda. Beklenseydi her şey daha güzel olabilirdi. Ben sadece şunu sormak istiyorum; yırtındım durdum, bu hale geldim. Üç aydır psikolojimiz bozuldu. Değdi mi? Böyle olması gerekli miydi? Sabah saat 06.00'da yapılan operasyonla büfelerimiz yıkıldı. Biz sadece mahkemenin kararını bekliyorduk" dedi.

YARGILAMA SÜRECİ DEVAM EDECEK

Avukat Enes Öztürk ise yürütmenin durdurulması kararının, dava sonuçlanıncaya kadar mevcut encümen kararının uygulanmasının durdurulduğu anlamına geldiğini söyledi. Mahkemenin belediyeden iş yerlerinin kaldırılma gerekçelerini, projeye ilişkin ayrıntıları ve idarenin savunmasını istediğini belirten Öztürk, "Bu süreç sonunda mahkeme farklı bir karar da verebilir, yürütmenin durdurulmasının devamına da karar verebilir. Nihai kararı yargılama sonucunda hukuk verecek. Sabah yaşanan olaylar olmasaydı, vatandaş da belediye personeli de kolluk kuvvetleri de bu durumun içinde kalmayacaktı" diye konuştu.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kütahya, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Mahkeme Yürütmeyi Durdurdu - Son Dakika

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