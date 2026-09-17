Kütahya\'da meslek lisesi öğrencileri Ahilik Haftası için keşkek hazırladı

Kütahya'da lise öğrencileri Ahilik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Kütahya Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri öğretmenleriyle geleneksel keşkek yemeği hazırladı.

Hazırlanan keşkek, etkinliğe katılanlara ikram edildi.

Okul Müdürü Zekiye Nur Öziltürk, okulda farklı mesleki alanlarda eğitimlerin sürdüğünü söyledi.

Ahilik Haftası dolayısıyla farklı bir etkinlik yapmak istediklerini belirten Öziltürk, "Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı öğrencilerimizle birlikte hazırladığımız keşkek yemeğimizi ikram ettik." dedi.

Öziltürk, Ahilik Haftası kapsamında düzenledikleri etkinlikle öğrencilerin mesleki becerilerini kullanmalarının yanı sıra Ahilik kültürünü de yakından tanımalarını amaçladıklarını kaydetti.