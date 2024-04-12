Kütahya\'da Motosiklette Tarihi Eserler Ele Geçirildi

Kütahya'da, motosikletinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 417 obje ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaybi Efendi Mahallesi'nde şüphe üzerine M.S'nin kullandığı motosikleti durdurdu.
Motosiklette yapılan aramada, antik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 417 obje ele geçirildi.
Şüphelinin adresinde yapılan aramada ise define aramak için kullanılan dedektör bulundu.
Gözaltına alınan M.S'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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