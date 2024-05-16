Güncel

Kütahya'da nitelikli işgücüne destek projesi

KÜTAHYA - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası, Zafer Kalkınma Ajansı, Kütahya Çalışma ve İş Kurumu işbirliği ile yürütülen "Nitelikli İş Gücü Geliştirme ve Destekleme Projesi (NİGDEP)" kapsamında verilen "Dış Ticaret ve Yeni Nesil Satış ve Pazarlama" eğitimi alan katılımcılar ve projenin paydaşları, Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda bir araya geldi.

Kütahya'da iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun nitelikte iş gücü-iş eşleşmesine destek sunmayı, işverenlerin uygun adayları bulmasını kolaylaştırmayı ve iş arayanlara kariyer gelişim fırsatları sunmayı amaçlayan proje ile "Dış Ticaret" ile "Yeni Nesil Satış ve Pazarlama" alanlarında, fakültelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olan ve 35 yaşın altındaki işsiz gençlere 120 saat uzmanlık eğitimi veriliyor.

Programa, Dumlupınar Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ayhan Kahraman, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Çalışma ve İş Kurumu Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanı Oğuz Düzgün ve Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Erdoğan Şahin katıldı.

Çok güzel bir organizasyonda bir arada olduklarını söyleyen Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Kutlu Eser, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılı teması "Kadın Girişimciliği/ Kadın İstihdamı" olarak belirlendiği için başvurularda kadın katılımcılara pozitif ayrımcılık sağlandı ve bu doğrultuda eğitime hak kazanan 40 kişinin 22 tanesi kadın olarak belirlendi. Proje, teorik eğitimlerin tamamlanması sonrasında katılımcılara verilecek iş başı eğitimler ile devam edecek. Projenin sonunda ise katılımcıların Kütahya'da hizmet veren firmalarda istihdam edilmesi hedeflenmektedir" dedi.