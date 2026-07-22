Kütahya'da yolcu otobüsünün bariyerlere çarpıp devrilmesi sonucu yaralanan 31 kişiden 21'i taburcu edildi.
İstanbul-Kuşadası seferini yaptığı öğrenilen M.E.G. yönetimindeki 50 DK 949 plakalı yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 36. kilometresinde bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri??????? sevk edildi.
Kazada yaralanan 31 kişi, çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 21'i hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi, 10'unun ise hastanelerde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kütahya'da Otobüs Kazası: 21 Yaralı Taburcu Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?