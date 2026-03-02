Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, "Ramazan'da Başkanla Akşam Çayı" Programında Vatandaşlarla Buluştu

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, "Ramazan'da Başkanla Akşam Çayı" programında vatandaşlarla bir araya geldi. Kahveci, "Şehrimizi istişare kültürüyle yönetmeye, vatandaşlarımızın sesine kulak vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kütahya Belediyesi tarafından ramazan ayının manevi iklimini vatandaşlarla birlikte yaşamak amacıyla düzenlenen "Ramazan'da Başkanla Akşam Çayı" programında Kahveci vatandaşlarla buluştu.

Çamlıbahçe Kent Kahvesi'nde gerçekleşen programda ramazanın dayanışması, bereketi ve gönül birliği paylaşıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Kahveci, vatandaşlarla sohbet etti; talep, öneri ve görüşleri dinledi.

Kahveci, ramazan ayının dayanışma, kardeşlik ve gönül köprüleri kurma anlayışıyla anlam kazandığını belirterek, "Vatandaşlarımızla bir araya gelmek, aynı muhabbeti paylaşmak bizler için kıymetli bir paylaşımdır. Şehrimizi istişare kültürüyle yönetmeye, vatandaşlarımızın sesine kulak vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yoğun katılımla gerçekleşen program, çay ve kahve ikramları eşliğinde edilen sohbetlerle devam etti.