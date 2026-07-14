Kütahya'da Sağlık Teknisyeni Kayalıklardan Düştü - Son Dakika
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Kütahya'da Sağlık Teknisyeni Kayalıklardan Düştü

Kütahya\'da Sağlık Teknisyeni Kayalıklardan Düştü
14.07.2026 17:30
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Sarı kantaron toplarken kayalıklardan düşen sağlık teknisyeni İsmail Çakır hayatını kaybetti.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, dağlık alanda sarı kantaron bitkisi toplarken kayalıklardan düştüğü belirtilen sağlık teknisyeni İsmail Çakır (51), hayatını kaybetti.

Olay, bugün Ovacık köyü Mor Kayalıklar mevkisinde meydana geldi. İlçedeki Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde tıbbi teknisyen olarak görev yapan İsmail Çakır, iddiaya göre, dün sarı kantaron bitkisi toplamak için evden ayrıldı. Çakır'ın eve dönmemesi üzerine durumundan şüphelenen yakınları, akşam saatlerinde ihbarda bulundu. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Köylülerin de destek verdiği çalışmalar sonucunda İsmail Çakır, bugün kayalıklarda ölü bulundu. Jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Çakır'ın cenazesi görev yaptığı hastanenin morguna kaldırıldı. İsmail Çakır'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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