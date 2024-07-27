Kütahya'da Şiddetli Rüzgar Pazar Esnafının Çadırlarını Uçurdu - Son Dakika
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Kütahya'da Şiddetli Rüzgar Pazar Esnafının Çadırlarını Uçurdu

Kütahya'da etkili olan kuvvetli rüzgar, pazar esnafının çadırlarını uçurdu ve tezgahlarını devirdi. Rüzgarın şiddeti nedeniyle pazarcılar çadırlarını bağladıkları direklerin tezgahlarına düştüğünü ve ürünlerin zarar gördüğünü belirtti. Bölgedeki rüzgar sorununu daha önce yetkililere ilettiklerini ancak çözüm bulunamadığını ifade eden esnaf, kapalı pazar yeri talebinde bulundu.

27.07.2024 11:55
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Kütahya'da etkili olan kuvvetli rüzgar pazar esnafının çadırlarını uçurdu, tezgahlarını devirdi.

Kentte etkili olan rüzgar, olumsuzluklara neden oldu. Akkent Mahallesi'ndeki semt pazarında pazarcıların şemsiyelerini uçuran rüzgar, çadırların bağlı olduğu direkleri de yıktı.

Pazar esnafı tezgahlarını şiddetli rüzgardan korumak için çaba sarf etti.

Esnaflar Kadir Türker, pazar çadırlarını bağladıkları direklerin tezgahına düştüğünü ve sattığı ürünlerin zarar gördüğünü belirtti.

Akkent Mahallesi'nde kurulan pazarın rüzgar alan bir bölgede olduğunu belirten Türker, "Bulunduğumuz bu yer çok rüzgar alan bir yer. En ufak rüzgarda burada neredeyse fırtına kopuyor. Bugün rüzgar şiddetini artırınca direkler devrildi, çadırlarımız uçtu. Bu sorunu daha önce yetkililere ilettik ama çözüm bulunamadı." dedi.

Esnaf Muhammet Şahin, bölgenin çok rüzgar almasından dolayı hafta bir pazar şemsiyelerinin kırıldığını anlatarak, yetkililerden kapalı pazar yeri talebinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da Şiddetli Rüzgar Pazar Esnafının Çadırlarını Uçurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Şiddetli Rüzgar Pazar Esnafının Çadırlarını Uçurdu - Son Dakika
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