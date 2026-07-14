Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Kütahya Çalıştayı Tamamlandı

(KÜTAHYA) - COP31 süreci kapsamında düzenlenen Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Kütahya Çalıştayı Sonuç Konferansı, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kahveci, hazırlanan rapor ve önerilerin COP31 sürecinde ülkenin çevre ve iklim politikalarına da önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Kütahya Çalıştayı Sonuç Konferansı'nda konuşan Kahveci, çalıştay sürecinde 14 ayrı çalışma masasında yürütülen değerlendirmelerin, çevre ve iklim değişikliğiyle mücadelede yerelden yükselen güçlü bir iradeyi ortaya koyduğunu belirtti.

İklim değişikliğinin şehir yönetiminde göz ardı edilemeyecek bir gerçek olduğuna dikkati çeken Kahveci, göreve geldiği ilk günden itibaren çevreyi korumayı temel yönetim anlayışlarından biri olarak benimsediğini söyledi. Bu kapsamda atığın kaynağında ayrıştırılmasından geri dönüşüm altyapısının güçlendirilmesine, Güneş Enerji Santrali, Mobil Atık Getirme Merkezleri, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, Sıfır Atık Marketi ve bayat ekmek kumbaralarına kadar birçok çevre uygulamasının kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Çevre bilincinin kalıcı hale gelmesinde eğitimin büyük önem taşıdığını ifade eden Kahveci, okullarda ve sosyo-kültür merkezlerinde on binlerce öğrenci ve vatandaşa yönelik "Sıfır Atık ve Su Verimliliği" ile "İklim Değişikliği" konularında eğitim programları düzenlendiğini belirtti.

"GELECEĞİN RİSKLERİNİ BUGÜNDEN ÖNGÖRÜYORUZ"

Kahveci, göreve geldiği 2024 yılı Nisan ayından bu yana 7 bin 924 ton ambalaj atığının geri dönüşüme kazandırıldığını, Sıfır Atık Marketi aracılığıyla da 90 ton ambalaj atığının ekonomiye yeniden kazandırılmasına katkı sağlandığını ifade etti.

Akıllı şehircilik alanında elde edilen başarılara da değinen Kahveci, Kütahya Belediyesi'nin Türkiye Ulusal Akıllı Şehirler Endeksi'nin "CBS" ve "İnsan" kategorilerinde Türkiye birincisi olduğunu hatırlatarak, vatandaşlarımızın atık getirme merkezlerine daha kolay ulaşabilmesi amacıyla bu noktaların dijital ortama taşındığını söyledi.

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) çalışmalarının iklim kanunu hazırlıkları gündeme gelmeden önce başladığını belirten Kahveci, geleceğin risklerini bugünden öngören, sürdürülebilir kalkınmayı esas alan bir belediyecilik anlayışıyla çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Konuşmasının sonunda çalıştayın hazırlanmasında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara, akademisyenlere, uzmanlara, sivil toplum kuruluşlarına ve katkı sunan herkese teşekkür eden Kahveci, çalıştay sonuçlarının Kütahya'ya, ülkeye ve gelecek nesillere hayırlı olmasını temenni etti.

Programa Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Kahveci, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, il protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.