Kütahya'da Sıtkı Olçar’ın Adı 2025 Kültür Sanat Sezonu’na Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kütahya'da Sıtkı Olçar’ın Adı 2025 Kültür Sanat Sezonu’na Verildi

Kütahya\'da Sıtkı Olçar’ın Adı 2025 Kültür Sanat Sezonu’na Verildi

UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi unvanına sahip merhum çini sanatçısı Sıtkı Olçar'ın adı, Kütahya'nın 2025 yılı Kültür Sanat Sezonu'na verildi. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, merhum sanatçının kızı Nida Olçar ile bir araya gelerek konuyu değerlendirdi.

10.04.2025 09:36  Güncelleme: 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(KÜTAHYA)- UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi unvanına sahip merhum çini sanatçısı Sıtkı Olçar'ın adı, Kütahya Belediyesi'nin 2025 yılı Kültür Sanat Sezonu'na verildi. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, merhum sanatçının kızı, çini sanatçısı ve iş insanı Nida Olçar'ı makamında ağırlayarak, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Her yıl Kütahya'nın kültür sanat hayatına değer katan önemli sanatçıların isimlerinin verildiği sezonda, bu yıl çini sanatının uluslararası alanda tanınan ismi Sıtkı Olçar'ın ismi yaşatılacak. Daha önceki yıllarda kültür sanat sezonları; sinemanın usta ismi Ahmet Uluçay, resim sanatının unutulmaz ismi Ahmet Yakupoğlu ve Türk halk müziğinin önemli temsilcilerinden Ahmet Hisarlı'nın isimleriyle anılmıştı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Sıtkı Olçar'ın şehrin kültür ve turizmine önemli katkılar sağlayan duayen bir isim olduğunu, sağlığında kent için yaptığı değerli çalışmalar dolayısıyla vefatından sonra geride marka bir isim bıraktığını belirtti. Bu misyonu devam ettirmekte olan kızı Nida Olçar'ın da yapmış olduğu çalışmalarla babasının adını etkin bir şekilde yaşattığını görmekten mutluluk duyduğunun altını çizdi.

"Kütahya Belediye'miz unutulmaz etkinliklere ev sahipliği yapacak"

Kahveci, 2025 yılı boyunca gerçekleştirilecek kültür ve sanat etkinliklerinin, Sıtkı Olçar'ın sanatsal mirasına yaraşır nitelikte olacağını vurgulayarak, sezona verilen ismin hem anlamlı hem de kıymetli olduğunu belirtti.

Belediye'nin bu anlamlı jestine teşekkür eden Nida Olçar ise babasının adının bu özel sezonda yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanımız Eyüp Kahveci'ye teşekkürlerini sundu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Eyüp Kahveci, Belediye, Kütahya, Güncel, Unesco, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Sıtkı Olçar’ın Adı 2025 Kültür Sanat Sezonu’na Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyayı sarsan gece kulübü faciasında şarkıcı Rubby Perez de hayatını kaybetti Dünyayı sarsan gece kulübü faciasında şarkıcı Rubby Perez de hayatını kaybetti
Etiketlerde yeni dönem Ürünün hangi hayvandan üretildiği yazılacak Etiketlerde yeni dönem! Ürünün hangi hayvandan üretildiği yazılacak
Ölen genç dansçının cenazesini ailesi kabul etmedi Ölen genç dansçının cenazesini ailesi kabul etmedi
Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak
Sahibinin mezarını kazmaya çalışan sadık köpek, izleyenleri göz yaşlarına boğdu Sahibinin mezarını kazmaya çalışan sadık köpek, izleyenleri göz yaşlarına boğdu
Osimhen Galatasaray’dan bir çuval para istedi Osimhen Galatasaray'dan bir çuval para istedi
Trump, Beyaz Saray bahçesinde altın kürekle ağaç dikti Trump, Beyaz Saray bahçesinde altın kürekle ağaç dikti
Aliyev: Türkiye de İsrail de bizim dostumuzdur, çok endişeliyiz Aliyev: Türkiye de İsrail de bizim dostumuzdur, çok endişeliyiz
Borsa İstanbul güne hızlı yükselişle başladı Borsa İstanbul güne hızlı yükselişle başladı
Ahmet Minguzzi’yi mezarda da rahat bırakmıyorlar Saldırıya uğradı Ahmet Minguzzi'yi mezarda da rahat bırakmıyorlar! Saldırıya uğradı
Ağırel ve Soykan, Erkan Kork’un şikayeti sonrası gözaltına alınmış Ağırel ve Soykan, Erkan Kork'un şikayeti sonrası gözaltına alınmış

10:05 Aliyev: Türkiye de İsrail de bizim dostumuzdur, çok endişeliyiz Aliyev: Türkiye de İsrail de bizim dostumuzdur, çok endişeliyiz
10:00 Borsa İstanbul güne hızlı yükselişle başladı Borsa İstanbul güne hızlı yükselişle başladı
09:32 Ahmet Minguzzi’yi mezarda da rahat bırakmıyorlar Saldırıya uğradı Ahmet Minguzzi'yi mezarda da rahat bırakmıyorlar! Saldırıya uğradı
09:16 Ağırel ve Soykan, Erkan Kork’un şikayeti sonrası gözaltına alınmış Ağırel ve Soykan, Erkan Kork'un şikayeti sonrası gözaltına alınmış
08:32 Cumhurbaşkanlığı atamalarında dikkat çeken isimler Orhan Gencebay, Şahika Ercümen ve Hülya Koçyiğit Cumhurbaşkanlığı atamalarında dikkat çeken isimler! Orhan Gencebay, Şahika Ercümen ve Hülya Koçyiğit
14:40 Panikleyen Netanyahu’dan Türkiye’ye karşı kritik hamle ABD’yi ikna etmeye çalışıyor Panikleyen Netanyahu'dan Türkiye'ye karşı kritik hamle! ABD'yi ikna etmeye çalışıyor
14:30 Trump, Beyaz Saray bahçesinde altın kürekle ağaç dikti Trump, Beyaz Saray bahçesinde altın kürekle ağaç dikti
14:16 Osimhen Galatasaray’dan bir çuval para istedi Osimhen Galatasaray'dan bir çuval para istedi
14:16 Sahibinin mezarını kazmaya çalışan sadık köpek, izleyenleri göz yaşlarına boğdu Sahibinin mezarını kazmaya çalışan sadık köpek, izleyenleri göz yaşlarına boğdu
14:15 Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak
14:13 Ölen genç dansçının cenazesini ailesi kabul etmedi Ölen genç dansçının cenazesini ailesi kabul etmedi
14:12 Etiketlerde yeni dönem Ürünün hangi hayvandan üretildiği yazılacak Etiketlerde yeni dönem! Ürünün hangi hayvandan üretildiği yazılacak
14:01 Dünyayı sarsan gece kulübü faciasında şarkıcı Rubby Perez de hayatını kaybetti Dünyayı sarsan gece kulübü faciasında şarkıcı Rubby Perez de hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 10:47:43. #7.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da Sıtkı Olçar’ın Adı 2025 Kültür Sanat Sezonu’na Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement