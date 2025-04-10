Kütahya\'da Sıtkı Olçar’ın Adı 2025 Kültür Sanat Sezonu’na Verildi

(KÜTAHYA)- UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi unvanına sahip merhum çini sanatçısı Sıtkı Olçar'ın adı, Kütahya Belediyesi'nin 2025 yılı Kültür Sanat Sezonu'na verildi. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, merhum sanatçının kızı, çini sanatçısı ve iş insanı Nida Olçar'ı makamında ağırlayarak, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Her yıl Kütahya'nın kültür sanat hayatına değer katan önemli sanatçıların isimlerinin verildiği sezonda, bu yıl çini sanatının uluslararası alanda tanınan ismi Sıtkı Olçar'ın ismi yaşatılacak. Daha önceki yıllarda kültür sanat sezonları; sinemanın usta ismi Ahmet Uluçay, resim sanatının unutulmaz ismi Ahmet Yakupoğlu ve Türk halk müziğinin önemli temsilcilerinden Ahmet Hisarlı'nın isimleriyle anılmıştı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Sıtkı Olçar'ın şehrin kültür ve turizmine önemli katkılar sağlayan duayen bir isim olduğunu, sağlığında kent için yaptığı değerli çalışmalar dolayısıyla vefatından sonra geride marka bir isim bıraktığını belirtti. Bu misyonu devam ettirmekte olan kızı Nida Olçar'ın da yapmış olduğu çalışmalarla babasının adını etkin bir şekilde yaşattığını görmekten mutluluk duyduğunun altını çizdi.

"Kütahya Belediye'miz unutulmaz etkinliklere ev sahipliği yapacak"

Kahveci, 2025 yılı boyunca gerçekleştirilecek kültür ve sanat etkinliklerinin, Sıtkı Olçar'ın sanatsal mirasına yaraşır nitelikte olacağını vurgulayarak, sezona verilen ismin hem anlamlı hem de kıymetli olduğunu belirtti.

Belediye'nin bu anlamlı jestine teşekkür eden Nida Olçar ise babasının adının bu özel sezonda yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanımız Eyüp Kahveci'ye teşekkürlerini sundu.