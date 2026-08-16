Kütahya'da Tabancalı Saldırı: 1 Yaralı, 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da Tabancalı Saldırı: 1 Yaralı, 4 Şüpheli Yakalandı

Kütahya\'da Tabancalı Saldırı: 1 Yaralı, 4 Şüpheli Yakalandı
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Kütahya'da ağaçlık alanda bacağından vurulmuş Furkan G. hastaneye kaldırıldı, 4 şüpheli yakalandı.

Kütahya'da ağaçlık alanda tabancayla vurulmuş halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.

Maltepe Mahallesi Ressam Ahmet Yakupoğlu Sokak'taki ağaçlık alandan silah sesi gelmesi üzerine bölgeye giden vatandaşlar, yaralı halde yerde yatan bir kişiyle karşılaştı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacağından tabancayla vurulduğu belirlenen Furkan G. (29), sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olaydan sonra kaçan 4 şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da Tabancalı Saldırı: 1 Yaralı, 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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