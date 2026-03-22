Kütahya'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Kütahya'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Ekrem E. idaresindeki 17 AAF 717 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 18. kilometresinde, önünde seyreden Berkay K'nin kullandığı 48 DAE 18 plakalı cipe arkadan çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
