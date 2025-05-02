Kütahya'da Üst Geçit Yerine Karşıya Geçen Kadına Araç Çarptı

KÜTAHYA'da üst geçidi kullanmak yerine çevreyolundan karşıya geçmek isteyen Nermin Aksu (61), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Kütahya- Afyonkarahisar karayolun Tren Garı kavşağında meydana geldi. Ahmet Kara (69) yönetimindeki 43 FK 340 plakalı otomobil, 50 metre ilerideki üst geçit yerine çevreyolundan karşıya geçmek isteyen Nermin Aksu'ya çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aksu, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Aksu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Kara, ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,–