Kütahya'da Uyuşturucu Kullanan Sürücülerin Ehliyetlerine El Konuluyor - Son Dakika
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Kütahya'da Uyuşturucu Kullanan Sürücülerin Ehliyetlerine El Konuluyor

Kütahya\'da Uyuşturucu Kullanan Sürücülerin Ehliyetlerine El Konuluyor

Kütahya'da kurulan toksikoloji laboratuvarında idrar numunelerinden uyuşturucu etkisinde araç kullandıkları tespit edilen sürücülerin ehliyetlerine el konularak trafiğe çıkmaları engelleniyor.

09.08.2024 11:40
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Kütahya'da kurulan toksikoloji laboratuvarında idrar numunelerinden uyuşturucu etkisinde araç kullandıkları tespit edilen sürücülerin ehliyetlerine el konularak trafiğe çıkmaları engelleniyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, alkollü araç kullanan sürücülerin yanı sıra uyuşturucu etkisinde araç kullananların tespitine yönelik çalışmalar yapıyor.

Uyuşturucunun insanlar üzerinde bıraktığı etkilerle ilgili eğitim verilen emniyet görevlileri, operasyonlarda yakalananlar ile trafik denetimlerinde durdurulan sürücülerin hal ve hareketlerini, fiziki durumlarındaki değişiklikleri gözlemleyerek şüphelendikleri kişilerle ilgili işlem başlatıyor.

Bu sürücülerden hastanedeki sağlık kontrolünde alınan idrar numuneleri incelenmek üzere Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde 10 ay önce kurulan toksikoloji laboratuvarına gönderiliyor.

Laboratuvar sonucunda numuneleri pozitif çıkan sürücülere uyuşturucu kullanımından adli takibatın yanı sıra trafik yönünden işlemler gerçekleştiriliyor.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Fatih Çakırtaş, AA muhabirine, alkollüyken olduğu gibi uyuşturucu etkisindeyken araç kullanılmasının da can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü söyledi.

Emniyetteki diğer birimlerin yanında trafik ekiplerinin de uyuşturucuyla mücadelede aktif rol aldığını belirten Çakırtaş, "Trafik birimlerimizde çalışan tüm personelimize uyuşturucu maddelerin kişiler üzerinde nasıl etkiler oluşturduğuna dair eğitimler veriyoruz. Denetimlerde durdurduğumuz araç sürücülerinde bu tür etkileri gördüğümüzde, şüphe oluştuğunda adli birimler aracılığıyla hakkında işlem başlatıyoruz." dedi.

"Sürücü konumunda trafiğe çıkmalarını engelliyoruz"

Çakırtaş, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince uyuşturucu etkisinde araç kullanmanın yasak olduğunu hatırlattı.

Hem trafik denetimlerinde hem de diğer birimlerin operasyonlarında yakalanan şüpheli sürücüleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Çakırtaş, şöyle konuştu:

"Uyuşturucu suçlarına yönelik yapılan çalışmaları trafik birimleri olarak biz de çok yakından takip ediyoruz. Savcılarımızın verdiği talimatlar doğrultusunda durumlarından şüphelenilen kişilerin idrar örnekleri alınarak inceleniyor. Biz bu sonuçları takip ediyoruz. Laboratuvar sonuçlarına göre vücudunda uyuşturucu etken maddelerinden herhangi biri olduğunu tespit edilen sürücü konumunda yakalanan kişiler hakkında trafik idari para cezası düzenliyoruz ve sürücü belgelerine 5 yıl süreyle geçici olarak el koyuyoruz. Bu kişilerin sürücü konumunda trafiğe çıkmalarını engelliyoruz."

Toksikoloji laboratuvarının faaliyette olduğu 10 ayda 148 sürücünün uyuşturucu etkisinde araç kullandığının tespit edildiğini bildiren Çakırtaş, ilgili kanun maddesi gereğince ayrıca her birine 33 bin lira idari para cezası uygulandığını ifade etti.

Çakırtaş, hakkında işlem yapılan bazı sürücülerin itiraz ederek cezaların iptali için mahkemeye başvurduğunu ancak hakimlerin toksikoloji laboratuvarlarında çıkan sonucu dikkate alarak bu kişiler aleyhine karar verdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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