Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

Kütahya\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, gençlere uyuşturucu sattığı belirlenen bir zanlı gözaltına alındı. Zanlının evinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, 2 kuru sıkı silah ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. İl genelinde yılbaşından beri yapılan uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 79'u tutuklandı.

14.05.2024 16:52
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gençlere uyuşturucu sattığı belirlenen Y.D'yi (27) takibe aldı.

Şüphelinin evine operasyon yapan ekipler, yaptıkları aramada, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ile 2 kuru sıkı silah ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İl genelinde yılbaşından beri uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 79'unun tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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