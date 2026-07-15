Kütahya'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Kütahya'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Kütahya\'da Yangın Kontrol Altına Alındı
15.07.2026 17:56
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Kütahya'da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sigara izmariti sebep oldu.

Kütahya'da otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Atatürk Bulvarı'ndaki boş arazide dumanlar yükseldiğini görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otluk alanda çıkan yangının rüzgarın etkisiyle büyüyerek yayılması üzerine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler de sevk edildi.

Yakında bulunan binaya doğru ilerleyen yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının kuru otlar arasına atılan sigara izmaritinden çıktığı iddia edildi.

Kaynak: AA

Atatürk Bulvarı, Yerel Haberler, Doğal Afetler, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Kütahya, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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